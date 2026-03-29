Otakin en Picada - Capítulo 3: Otakin asume el desafío de encontrar el mejor pastel de choclo

29 mar. 2026 - 17:13 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el querido influencer Otakin tuvo un muy importante misión: encontrar las mejores picadas donde comer pastel de choclo.

Fue así como en un principio el oriundo de Hualpén llegó hasta la Cocinería Donde Yoyo's, los autodenominados "reyes de la cocina casera". En el lugar conversó con Claudia Núñez y Rodrigo Gutiérrez, dueño del local, quienes explicaron la tradición de su restaurante.

De esta forma, Núñez y Guitérrez le enseñaron los secretos para preparar el plato estrella del restaurante, el cual ha conseguido una serie de reconocimientos.

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Otakin prepara pastel de choclo

Más adelante, el antiinfluencer llegó hasta Doña Tina, en la comuna de Lo Barnechea, que desde 1970 se ganó el corazón de sus clientes con su sabor a campo. Luego del fallecimiento de su fundadora en 2021, fueron sus hijos y nietos quienes siguieron con el local.

En la ocasión, Maximiliano Santos, nieto de doña Tina, invitó a Otakin a ponerse delantal y gorro para preparar con sus propias manos el tan alabado pastel de choclo.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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