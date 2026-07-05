Otakin en Picada - Capítulo 13: La mejor cazuela y el pastel de choclo

05 jul. 2026 - 17:07 hrs.

En el nuevo capítulo de Otakin en Picada, el influencer se puso la tarea de encontrar la mejor y más rica cazuela de todo Santiago. No solo esto, pues también probó uno de los pasteles de choclo más deliciosos de la capital.

Primero, Otakin se trasladó hasta el restaurante "Don Pepe", donde compró los ingredientes para realizar este exquisito platillo.

Tras lo anterior, el exparticipante de El Internado se sentó a probar este delicioso caldo y tuvo buenos comentarios, como que lo encontró muy barato.

Otakin en Picada

Un rico pastel de choclo

Luego, el creador de contenido quiso comer un rico pastel de choclo y llegó hasta "Donde Yoyo's", donde le mostraron los mejores secretos culinarios.

Pero no fue solo disfrute, pues también tuvo que realizar el delivery por el sector y llegó a entregar una preparación a una cariñosa clienta.

Finalmente, y cumpliendo los ritos del local, Otakin comió esta comida típica chilena y, tras quedar maravillado, destacó el sabor.

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