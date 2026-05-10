Otakin en Picada - Capítulo 8: Las mejores empanadas de pino de Chile

10 may. 2026 - 17:07 hrs.

Uno de los mejores momentos de De Paseo lo protagonizó Otakin, en su espacio "Otakin en Picada" y su sabrosa ruta por encontrar las mejores empanadas de pino, un clásico infaltable de la cocina chilena y, sobre todo, de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La aventura lo llevó hasta Pomaire, donde se enfrentó a la famosa empanada gigante, en un desafío que mezcló humor, tradición y mucho apetito.

Allí también pudo conocer el trabajo detrás de esta icónica preparación junto a Nancy, dueña de San Antonio de Pomaire, quien le enseñó algunos de los secretos para lograr una buena empanada: Masa perfecta, un pino sabroso y la cocción justa.

¡Otakin visitó al ganador de la mejor empanada de Santiago!

Pero la ruta no terminó ahí. Otakin también visitó a Don Guille, reconocido por haber sido elegido dos veces como el creador de la mejor empanada de Santiago, compartiendo con él historias, técnicas y la pasión por una receta que une a generaciones de chilenos.

Entre degustaciones, conversaciones y mucho sabor, Otakin vivió una experiencia llena de tradición y gastronomía popular, dejando claro por qué las empanadas siguen siendo uno de los platos más queridos del país.

Todo sobre Otakin en picada