"Mi amor..." Chayanne fascina a fanáticas con especial saludo del Día de las Madres

10 may. 2026 - 16:03 hrs.

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, una de las fechas más significativas para miles de familias, instancia dedicada a reconocer el cariño, la entrega y el apoyo incondicional de quienes cumplen este importante rol.

Y quien no quiso quedar fuera de esta celebración fue nada menos que Chayanne, conocido cariñosamente en redes sociales como el “Padre de Chile”, debido al gran cariño que genera entre sus seguidoras chilenas.

El bello saludo de Chayanne a las madres del mundo

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Salomé” compartió un romántico y cercano mensaje dedicado a todas las madres que lo siguen.

En el registro, donde aparece sosteniendo un ramo de flores, el artista expresó: “Mi amor, hoy es un día especial. Feliz Día de las Madres. Esto es para ti”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de fanáticas que celebraron el gesto del cantante, destacando una vez más su carisma y cercanía con el público. "Gracias papá, se lo acabo de mostrar a mi mamá y dice que te ama", bromeaban los fanáticos.

Además, en el texto que acompañó el video, el puertorriqueño profundizó en el significado de esta fecha, dedicando emotivas palabras a las madres y al rol fundamental que cumplen en la vida de las personas.

Con este especial saludo, Chayanne se sumó a las múltiples celebraciones y homenajes que se realizan durante esta jornada en distintos países del mundo.

Mira el saludo de Chayanne a continuación

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