Planificado hasta el más mínimo detalle: Así se gestó el secuestro de Olivia Walker en El Jardín de Olivia

10 may. 2026 - 09:20 hrs.

Nadie esperaba un secuestro cuando las cosas estaban tan tranquilas en El Jardín de Olivia. Luis Emilio (Alejandro Trejo) llevaba 10 meses en la cárcel y todos bajaron la guardia, pero alguien más apareció para hacerlos sentir el peligro.

Se trata de Franco Barraza (Emilio Edwards), un hombre con un fuerte rencor contra Walker y que quiere hacerle daño por medio del rapto de su nieta.

El minucioso paso a paso de Franco

Arriba de su motocicleta, Franco Barraza esperó pacientemente en las afueras del Grupo Vial hasta que vio a Olivia y su terapeuta, las siguió a casa y se aprovechó de que estaban solas para llevarse a la niña.

El Jardín de Olivia / Mega

Ninguna cámara de los alrededores lo grabó porque se encargó de sacarlas previamente. En cuanto a los registros de seguridad de la casa, los tapó y nunca mostró su rostro porque siempre usó un casco oscuro. Además, la patente de su auto es falsa.

Por la libertad de Olivia pidió un millón de dólares en efectivo y prohibió a Clemente (Pipo Gormaz) contarle de esto a la policía. Para estar seguro, se preocupó de vigilarlo de cerca, aprovechando que su identidad sigue siendo un misterio.

Así es como se enteró de que el comisario Santana (Matías Oviedo) estaba involucrado y tomó los resguardos necesarios para evitar que lo capturaran en la entrega del dinero, contratando un conductor de aplicación para que recibiera el bolso con el botín.

Como se rompió el trato, no devolvió a la niña y Clemente sigue en ascuas por volver a verla.

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