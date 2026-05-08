"Ya no soy el mismo hombre": Luis Emilio le pidió perdón a Clemente y prometió ayudarlo en El Jardín de Olivia
En el capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) quería evitar cualquier contacto con su padre, pero tras el secuestro de Olivia (Violeta Silva) se vio obligado a visitarlo en la cárcel.
Como el rapto fue motivado por una vendetta contra Luis Emilio (Alejandro Trejo), le pidió ayuda porque necesita averiguar quién le está haciendo ese daño a su hija "antes que sea demasiado tarde".
El arrepentimiento de Luis Emilio
Walker pareció sorprendido de la noticia, pero se puso a disposición de Clemente. "Necesito un poco de tiempo, unas horas para hacer algunas averiguaciones. Tener un nombre, algunas posibilidades", solicitó.
Una vez el tiempo de visita se terminó, Luis Emilio se acercó para despedirse y pedirle perdón. Tras 10 meses encerrado, aseguró haber cambiado.
"Lamento mucho por lo que estás pasando, pero yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a que recuperes a Olivia. Yo ya no soy el mismo hombre que entró a esta cárcel: hay cosas de las que estoy profundamente arrepentido, entre ellas, haberle hecho daño a ustedes tres", dijo.