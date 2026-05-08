"Si recupero mi libertad...": Luis Emilio querrá sacar provecho del secuestro en el capítulo 292 de EJDO

08 may. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se comprometió con Clemente (Pipo Gormaz) en el rescate de Olivia (Violeta Silva), pero no será gratis.

El empresario verá esto como una oportunidad para dejar la cárcel, pese a tener una condena perpetua por el asesinato de Bernardita (Catalina Guerra).

La mente maestra tras la desaparición

"Yo te doy mi palabra, Clemente: si recupero mi libertad, puedo mover mis contactos y así puedo recuperar a tu hija", le dirá a su hijo.

El Jardín de Olivia / Mega

Para esto será fundamental que alguien lo ayude a desestimar el cargo en su contra. "El testimonio de Renata Montes. Si tú consigues que ella se retracte, yo puedo mover mis contactos, recupero mi libertad y en menos de 48 horas vas a tener a Olivia durmiendo en su cama", asegurará Walker con soltura.

Escuchar esto hará que Clemente piense en una nueva posibilidad: el rapto no es una venganza, sino que un maquiavélico plan de su padre. "¡Usted está detrás de todo esto! Usted mandó a secuestrar a mi hija", acusará.