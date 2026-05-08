"La próxima vas a ser tú": Barraza intimidará a Diana con un mensaje para Santana en el capítulo 292 de EJDO
En el avance del capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Franco Barraza (Emilio Edwards) descubrió que el comisario Santana (Matías Oviedo) ayuda a Clemente (Pipo Gormaz) con el asunto del secuestro.
Con tal de sacar a la policía del camino, este hombre averiguará más sobre Gabriel y llegará a Diana (Nicole Espinoza). Incluso en una de las imágenes descubrirá su dirección.
Diana vivirá un momento de terror
Enfundado en su traje negro y casco de motorista, Barraza irrumpirá en el departamento de Santana para encontrarse a solas con la terapeuta y dejarle en claro que con él no se juega.Ir a la siguiente nota
Arrinconándola con violencia en la cocina, le tapará la boca para que no grite.
"Ya no hay nadie aquí. Dile a tu novio que no siga investigando o si no, la próxima vas a ser tú", amenazará.Ve el capítulo en