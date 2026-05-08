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"La próxima vas a ser tú": Barraza intimidará a Diana con un mensaje para Santana en el capítulo 292 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Franco Barraza (Emilio Edwards) descubrió que el comisario Santana (Matías Oviedo) ayuda a Clemente (Pipo Gormaz) con el asunto del secuestro. 

Con tal de sacar a la policía del camino, este hombre averiguará más sobre Gabriel y llegará a Diana (Nicole Espinoza). Incluso en una de las imágenes descubrirá su dirección. 

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El Jardín de Olivia / Mega

Diana vivirá un momento de terror

Enfundado en su traje negro y casco de motorista, Barraza irrumpirá en el departamento de Santana para encontrarse a solas con la terapeuta y dejarle en claro que con él no se juega. 

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Arrinconándola con violencia en la cocina, le tapará la boca para que no grite. 

"Ya no hay nadie aquí. Dile a tu novio que no siga investigando o si no, la próxima vas a ser tú", amenazará. 

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