¡Es oficial! Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova son los primeros confirmados para Volverías con tu ex? 2

08 may. 2026 - 14:33 hrs.

El nuevo reality de Mega, ¿Volverías con tu ex? 2, presenta su primera dupla en competencia: Álvaro Ballero (44) y Ludmila Ksenofontova (45), la pareja que remeció la farándula con su mediática separación en agosto del año pasado.

Tras 17 años de matrimonio y cuatro hijos en común, hoy vuelven a enfrentarse con una pregunta inevitable: ¿lucharán por reconstruir su familia o confirmarán que sus caminos ya se separaron definitivamente?

¿Lucharán por recuperar a su familia o seguirán caminos diferentes?

La historia entre el primer gran chico reality de nuestro país y la bailarina de hielo comenzó hace casi dos décadas. Un amor intenso y vertiginoso, que los llevó a tomar una decisión radical en poco tiempo: casarse a solo meses de iniciar la relación. Sin embargo, esa misma rapidez los enfrentó a un desafío mayor: aprender a conocerse estando ya comprometidos, lo que con el tiempo comenzó a generar tensiones y diferencias.

Volverías con tu ex? 2

El tiempo pasó, los hijos nacieron y las exigencias crecieron. El demandante trabajo de Álvaro le quitaba mucho tiempo familiar, lo que cambió las cosas para Ludmila, se sintió desplazada.

"Él tenía una obsesión por llegar lejos y quizás eso hizo que dejara a su familia en segundo plano. No quería salir, no participaba en cosas familiares, con los niños ni conmigo como pareja", recuerda la madre de cuatro hijos.

El quiebre definitivo llegó en uno de los momentos más complejos para Álvaro. Tras ser despedido en 2023, el golpe emocional impactó directamente en la relación: "Fue un año muy duro para mí, me quedé sin pega y me puse muy depresivo. Eso quebró mucho la relación, terminó alejándonos y distanciándonos más de lo que ya estábamos", explicó Ballero.

El duro momento del primer chico reality se tradujo en un fuerte sentimiento de soledad que inundaba el corazón de la Reina de Hielo: “Muchas mujeres vivimos el duelo dentro del matrimonio, por años a veces”.

Esa crisis desembocó en una dura discusión, donde Álvaro recuerda que se hizo explícito el dolor: “Me dijo que no sentía nada por mi hace años, que no me amaba y que me fuera de la casa”. La reacción fue inmediata y devastadora: “Mi mundo se derrumbó. Supliqué, pero me di cuenta de que no había vuelta atrás. De ahí fueron meses de llanto, mucha tristeza, de llorar como no había llorado en toda mi vida”.

Hoy, ambos han comenzado a rehacer sus vidas, pero de formas muy distintas. Hoy, Ludmila quiere ser mucho más que madre, y actualmente está “conociendo” a alguien de manera discreta. Álvaro, en cambio, ha sido más abierto con su nueva etapa, revelando públicamente que mantiene una relación con una mujer que conoció a través de una aplicación de citas.

Ahora, sus caminos vuelven a cruzarse en ¿Volverías con tu ex? 2. Con una historia cargada de amor, desgaste, culpas y heridas aún abiertas. Álvaro, ¿volverá con su primer gran amor, la madre de sus 4 hijos, o seguirá con su aventura de pocos meses? ¿Luchará por recuperar a su familia, o echará todo por la borda?

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