¡Verdades sin filtro y exparejas enfrentadas! Mira un nuevo adelanto de Volverías con tu ex? 2

05 may. 2026 - 13:15 hrs.

Pronto por las pantallas de Mega se viene un estreno que no dejará a nadie indiferente, Volverías con tu ex? 2, un reality de parejas alto en conflictos.

Este nuevo programa de telerrealidad será animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, quienes le pondrán toda la chispa y picardía a un espacio donde las exparejas probarán sus sentimientos.

En un adelanto exclusivo, pudimos ver a dos ex en una compleja competencia de ping pong, donde se lanzan varias verdades: "Tú siempre me revisabas el celular", "Los amiguitos que tenías", "Nunca lo dejaste jugar a la pelota con nosotros", "Pero si eran una manga de borrachos".

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, poco a poco comienzan a recordar los buenos momentos que pasaron juntos y están a punto de desatar la pasión que tenían en el pasado ¿Pasará esto en el nuevo reality de Mega?

Todo puede pasar en Volverías con tu ex? 2

Lo anterior no fue lo único, pues otra pareja se puso a prueba, ante la atenta mirada de Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.

"Tú siempre me mentías", "Fue un error sin importancia", "Pero de todas... tú eres el amor de mi vida", fueron algunos de los comentarios que se lanzaron estos dos personajes.

Muy pronto por las pantallas de Mega, Volverías con tu ex? 2, "El primer amor nunca se olvida".

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