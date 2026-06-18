"Hicimos harto más que solo darnos un beso": Mujer vinculada a Claudio Rojas desmiente su versión de VCTE 2

18 jun. 2026 - 22:50 hrs.

Este jueves, en el React de Volverías con tu Ex? 2, Danilo 21 sorprendió al revelar un testimonio que podría cambiar por completo la versión entregada por Claudio Rojas dentro del reality.

Todo surgió durante una actividad en encierro, donde los participantes debieron someterse a un detector de mentiras. En ese contexto, Rojas enfrentó una incómoda pregunta sobre el video que protagonizó junto a una mujer antes de ingresar al encierro.

En la instancia, el abogado aseguró que nunca besó a la mujer que aparecía en las imágenes, respuesta que fue validada por el detector, el cual determinó que estaba diciendo la verdad.

La versión de la mujer involucrada

Sin embargo, la polémica tomó un nuevo rumbo cuando Danilo 21 reveló que logró conversar con Francisca Madrid, la mujer que fue vinculada a Rojas tras la difusión del video.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Según relató el panelista, Madrid contradijo abiertamente la versión entregada por el abogado y aseguró que entre ambos ocurrió mucho más que un simple beso. "Con Claudio hicimos harto más que solo darnos un beso", le dijo Francisca Madrid a Danilo 21.

La mujer también reconoció estar molesta por la forma en que el participante se ha referido públicamente al tema desde su ingreso al reality.

"Estoy súper enojada con Claudio. Una cosa fue bajarle el perfil cuando se filtró el video porque iba a entrar y quería entrar soltero. Pero otra cosa es negarme descaradamente y mentirle así a esa pobre chica", agregó.

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