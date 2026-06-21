Ludmila Ksenofontova frenó en seco a Álvaro Ballero tras tensa petición: "¿Por qué piensas que eres el rey?"
En el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero quedó muy dolido tras asumir un quiebre definitivo con Ludmila Ksenofontova y le hizo una sincera petición.
Recordemos que la patinadora le expresó que ella creía que podían ser una familia feliz, sin embargo, como pareja no iban a funcionar y que era mejor que estuvieran solos.
A raíz de esto, el comunicador confesó que iba a ser difícil seguir de aquí en adelante, pero que iba a poner todo su esfuerzo en pensar todo con la cabeza fría: "Voy a bloquear y claramente, no pensar en volver".
El dolor de Álvaro Ballero
Pese a lo anterior, Álvaro Ballero le hizo una especial solicitud a su exesposa: "No te acerques a mí si es que no es genuino".
A Ludmila Ksenofontova no le gustó para nada la declaración del padre de sus hijos y se puso bastante firme: "Por qué piensas que eres como el rey, yo debo adivinar todo lo que te pasa. Quizás yo tampoco quiero que te acerques y tú te acercas igual".
Poco a poco, la tensión comenzó a subir y el participante le dijo a la patinadora que en toda la relación que habían tenido, por 17 años, él no había recibido ni un abrazo de su parte.
Sin embargo, Ludmila Ksenofontova argumentó que en el último tiempo que estuvieron juntos, él siempre estuvo con una expresión de desagrado: "¿Cómo uno abraza a esa persona?".
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