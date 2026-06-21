Nico Solabarrieta reveló por qué no le contó a La Guarén sobre intenso romance con Estefi Marquis
En el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta y La Guarén tuvieron una fuerte discusión a causa de una revelación sobre Estefanía Marquis.
El conflicto explotó cuando Valentina Torres le preguntó al exfutbolista si había pasado algo más que unos besos con la exesposa de Kaoto y él se lo confirmó, aunque se enojó porque ella se estaba involucrando en temas que habían ocurrido antes de que incluso se conocieran.
La artista quedó completamente impactada con la información y arremetió contra su expareja: "No puede ser, eres un mentiroso. Quiero salir, sale, eres un mentiroso. Te pregunté antes".
La explicación de Nico Solabarrieta
Luego de lo anterior, Nico Solabarrieta se acercó a Sofía Latorre y a Fernanda Brown para contarles la razón del profundo enojo de La Guarén.
"Qué me importa. Perdón si esta hue... se escucha mal, a mí la Estefi me significa nada", expresó.
Luego, comentó que Valentina Torres le había preguntando en el pasado sobre esta situación y él lo omitió: "Por qué tengo que contar mi vida de antes de dos años de conocerla".
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