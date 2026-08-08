"Me acerca a la mejor versión de mí": Huru Pardo revela los avances de su preparación para el Miss Earth Chile

08 ag. 2026 - 14:45 hrs.

Huru Pardo se prepara con todo por conseguir la corona de Miss Earth Chile y representar a nuestro país en Filipinas el último trimestre de este año.

Uno de los puntos que más se ha encargado de pulir la exparticipante de Volverías con tu ex? 2 fue la pasarela y recientemente subió un video en el que muestra los avances.

"No puedo creer que empecé con clases de pasarela hace solo una semana y siento que hay una gran diferencia en solo cinco clases. Ha sido un verdadero intensivo, pero ver cómo voy mejorando me deja muy feliz", señaló en una publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Huru Pardo (@huru_pardo)

"Quiero dar lo mejor de mí en esta competencia y por eso voy a prepararme todo lo que pueda. Sé que todavía me queda por aprender, pero cada clase me acerca un poquito más a la mejor versión de mí", agregó.

Este sábado 8 de agosto es la imposición de bandas del certamen y, en una votación popular, Huru Pardo compite contra Miss Paine y Miss Reñaca por ser la favorita del público para llevarse la corona.

Todo sobre Hurubachi Pardo