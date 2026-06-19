Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 9: Una participante de la primera versión y ex de Mateucci llegó a la casa
En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, se realizó el primer duelo de eliminación, donde Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson quedaron fuera de competencia.
La modelo tuvo que elegir entre amor u olvido y decidió salir del reality junto al psicólogo, asegurando que en el exterior seguirán juntos.
Un cofre misterioso llegó a la casona y de pronto salió de él Bárbara Córdoba, expareja de Luis Mateucci y nueva participante.
El enojo de Álvaro Ballero
Bárbara Córdoba comenzó a hablar con sus compañeros y recordó una de las escenas más icónicas de los realities chilenos, cuando le arrojó la ropa a la piscina a Oriana Marzoli.
Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tuvieron una triste conversación donde prácticamente le cerraron la puerta a una reconciliación. Esta situación, hizo que él barajara la posibilidad de irse del encierro.
Luego de una competencia de parejas, Tonka Tomicic y el comunicador antes mencionado tuvieron un cruce, donde él se mostró bastante ofuscado.
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