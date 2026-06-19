Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 9: Una participante de la primera versión y ex de Mateucci llegó a la casa

19 jun. 2026 - 00:06 hrs.

En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, se realizó el primer duelo de eliminación, donde Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson quedaron fuera de competencia.

La modelo tuvo que elegir entre amor u olvido y decidió salir del reality junto al psicólogo, asegurando que en el exterior seguirán juntos.

Un cofre misterioso llegó a la casona y de pronto salió de él Bárbara Córdoba, expareja de Luis Mateucci y nueva participante.

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Álvaro Ballero

Bárbara Córdoba comenzó a hablar con sus compañeros y recordó una de las escenas más icónicas de los realities chilenos, cuando le arrojó la ropa a la piscina a Oriana Marzoli.

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tuvieron una triste conversación donde prácticamente le cerraron la puerta a una reconciliación. Esta situación, hizo que él barajara la posibilidad de irse del encierro.

Luego de una competencia de parejas, Tonka Tomicic y el comunicador antes mencionado tuvieron un cruce, donde él se mostró bastante ofuscado.