¡Primer capítulo este jueves 18! Este es el horario de estreno de El Juicio de los ex

El juicio de los ex / Mega

18 jun. 2026 - 12:32 hrs.

¡No te quedes con las ganas de saber los chismes más sabrosos de Volverías con tu ex? 2! Julio César Rodríguez y compañía llegan con un programa especial que ahondará en los secretos del exitoso reality de Mega.

Se trata de El Juicio de los ex, que semana a semana tendrá a los eliminados del show de telerrealidad para hablar de lo que pasa al interior de la casa y en su corazón.

Pero JC no estará solo y contará con un panel experto. Oriana Marzoli, ganadora de la primera versión del reality, hará preguntas al hueso; Danilo 21 estará al tanto de todos los entretelones y el psicólogo Sergio Schilling aportará una mirada especializada sobre las relaciones de pareja.

El Juicio de los ex / Mega

¿A qué hora se estrena El Juicio de los ex?

El Juicio de los ex promete ser el complemento perfecto para los más fanáticos. ¿Quién será el primer eliminado en confesarse?

¡El drama continúa! No te pierdas el estreno de El Juicio de los ex este 18 de junio a las 00:00 horas, inmediatamente después de Volverías con tu ex? 2.

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