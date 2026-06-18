¿Quiebre definitivo? Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tendrán desgarradora conversación en VCTE2

18 jun. 2026 - 00:25 hrs.

En el avance del capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero tendrán una conversación donde ambos terminarán llorando desconsoladamente.

La patinadora le dirá al padre de sus hijos, entre lágrimas, que cree que pueden ser una familia, pero no sabe qué es lo que siente por él y también, que si vuelven, posiblemente lo estén haciendo por los niños: "Yo creo nosotros tenemos que estar solos no más, por harto tiempo".

Un poco duro al comienzo, el comunicador dirá que quizás es el quiebre definitivo entre ambos y luego, comenzará a llorar al saber que puede ser el fin de toda su historia de amor.

Volverías con tu ex? 2

El primer duelo de eliminación

Por otro lado, una misteriosa caja llegará a la casona y los participantes comenzarán a especular sobre qué es lo que se viene.

Finalmente, Nicole Moreno y Luis Mateucci se enfrentarán a Mario Irazzoky y a Alex Dickerson en el primer duelo de eliminación del reality.