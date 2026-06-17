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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 7: El beso entre La Guarén y Mateucci desató molestia en Nico Solabarrieta

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, las parejas participaron en una actividad que dejó grandes revelaciones, el detector de mentiras. 

Mientras los participantes se iban sometiendo a este particular artefacto, Tonka Tomicic lanzó una revelación sobre una relación amorosa.

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Luego de un grave accidente, Carlos Águila volvió al encierro en buen estado, pero con la orden de guardar reposo por los próximos días. 

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El enojo de Ludmila Ksenofontova con Álvaro Ballero

Tras la actividad, Ludmila Ksenofontova se sintió expuesta por Álvaro Ballero y ante su enojo, ella lo enfrentó fuertemente.

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También, Estefanía Marquis tuvo una sincera conversación con Mariano Brozincevic y le contó detalles de su relación amorosa con Mario Velasco.

En la fiesta, La Guarén se besó con Luis Mateucci por una penitencia y les pidió a varios que no le contaran a Nico Solabarrieta, antes que ella lo hiciera. Sin embargo, Claudio Rojas hizo caso omiso y le reveló a su amigo todo lo que había pasado, desatando un tenso momento.

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