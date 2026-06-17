Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 7: El beso entre La Guarén y Mateucci desató molestia en Nico Solabarrieta

17 jun. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, las parejas participaron en una actividad que dejó grandes revelaciones, el detector de mentiras.

Mientras los participantes se iban sometiendo a este particular artefacto, Tonka Tomicic lanzó una revelación sobre una relación amorosa.

Luego de un grave accidente, Carlos Águila volvió al encierro en buen estado, pero con la orden de guardar reposo por los próximos días.

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Ludmila Ksenofontova con Álvaro Ballero

Tras la actividad, Ludmila Ksenofontova se sintió expuesta por Álvaro Ballero y ante su enojo, ella lo enfrentó fuertemente.

También, Estefanía Marquis tuvo una sincera conversación con Mariano Brozincevic y le contó detalles de su relación amorosa con Mario Velasco.

En la fiesta, La Guarén se besó con Luis Mateucci por una penitencia y les pidió a varios que no le contaran a Nico Solabarrieta, antes que ella lo hiciera. Sin embargo, Claudio Rojas hizo caso omiso y le reveló a su amigo todo lo que había pasado, desatando un tenso momento.