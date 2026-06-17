"Podría ser novia mía": Luis Mateucci desatará la furia de Claudio Rojas por dichos sobre Huru Pardo en VCTE2

17 jun. 2026 - 00:10 hrs.

En el avance del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Claudio Rojas se enfrascarán en una fuerte pelea, donde incluso tendrán que separarlos.

Todo comenzará por un comentario del trasandino sobre Hurubachi Pardo, que enfurecerá al abogado: "Vi que la Huru tiene sus cositas. Acá adentro demuestra una madurez que te juro que podría ser novia mía".

Ya entrada la noche, participarán de un entretenido karaoke y cuando la periodista cante, el cantante también propinará declaraciones como las anteriormente mencionadas y aburrirá al defensor, quien le arrojará un vaso con bebida y los tendrán que separar.

Volverías con tu ex? 2

La tensión entre La Guarén y Nico Solabarrieta

Por otro lado, las parejas recibirán preguntas y consejos de parte de sus exsuegras, los cuales provocarán tensas situaciones.

Por ejemplo, Nicolás Solabarrieta asegurará que la opinión de la madre y su expareja y la de Ivette Vergara no importan y provocará la risa de La Guarén, para que luego él le saque en cara el beso con Luis Mateucci.