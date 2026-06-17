Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Podría ser novia mía": Luis Mateucci desatará la furia de Claudio Rojas por dichos sobre Huru Pardo en VCTE2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Claudio Rojas se enfrascarán en una fuerte pelea, donde incluso tendrán que separarlos.

Todo comenzará por un comentario del trasandino sobre Hurubachi Pardo, que enfurecerá al abogado: "Vi que la Huru tiene sus cositas. Acá adentro demuestra una madurez que te juro que podría ser novia mía".

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Ya entrada la noche, participarán de un entretenido karaoke y cuando la periodista cante, el cantante también propinará declaraciones como las anteriormente mencionadas y aburrirá al defensor, quien le arrojará un vaso con bebida y los tendrán que separar.

Volverías con tu ex? 2

La tensión entre La Guarén y Nico Solabarrieta

Por otro lado, las parejas recibirán preguntas y consejos de parte de sus exsuegras, los cuales provocarán tensas situaciones.

Ir a la siguiente nota

Por ejemplo, Nicolás Solabarrieta asegurará que la opinión de la madre y su expareja y la de Ivette Vergara no importan y provocará la risa de La Guarén, para que luego él le saque en cara el beso con Luis Mateucci

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto