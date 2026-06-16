"¿Besó usted a otro hombre?": Álvaro Ballero ignorará a Ludmila tras reveladora actividad en VCTE 2

16 jun. 2026 - 00:28 hrs.

En el avance del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, los participantes deberán enfrentarse a una intensa actividad en la que serán sometidos a un detector de mentiras.

Entre ellos estará Ludmila Ksenofontova, quien deberá responder una delicada pregunta formulada por Tonka Tomicic: "¿Besó usted a otro hombre antes de terminar su relación con Álvaro?".

El enojo de Álvaro Ballero

Tras la dinámica, veremos a Álvaro Ballero aislado del resto de sus compañeros, sentado junto a la piscina durante la noche y visiblemente afectado por lo ocurrido.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La situación no pasará desapercibida para Ludmila, quien decidirá acercarse a su expareja para intentar conversar. "¿No quieres decir nada? De hecho, tú me expones a mí, a esta altura. ¿Cómo?", le reclamará.

Sin embargo, al notar que Ballero no tiene intención de responder ni continuar la conversación, Ksenofontova optará por retirarse del lugar, no sin antes lanzarle un duro mensaje. "Deberías leer más seguido tu foto, lo que escribiste atrás", manifestará.