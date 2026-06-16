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"¿Por dónde está bien?": Beso de Guarén y Luis Mateucci descolocará a Nicolás Solabarrieta

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2los participantes se someterán a una divertida dinámica en La Cabaña de las Tentaciones.

Durante la actividad, que estará liderada por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, los integrantes del reality deberán cumplir una serie de desafíos definidos al azar por el lanzamiento de un dado.

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La dinámica dará paso a un inesperado momento protagonizado por Valentina "Guarén" Torres y Luis Mateucci, quienes terminarán dándose un beso mientras Nicolás Solabarrieta permanece en la casona principal.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La reacción de Nicolás Solabarrieta

Una vez finalizada la actividad, Claudio Rojas se acercará rápidamente a Nicolás Solabarrieta para contarle lo ocurrido.

"Tiramos dados y había la opción de darse besos, piquitos, súper claro. Mateucci se quedó firme y la hue.. le saltó, le dio el piquito", le explicará.

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La noticia dejará completamente desconcertado a Solabarrieta, quien no podrá ocultar su molestia ante la situación. "Igual no es mi pareja, que haga lo que quiera, que se bese con cualquiera si no es mi polola. O sea, me saca la fiesta y después se da un piquito con mi mejor amigo. O sea, independiente por dónde se le vea ¿Por dónde está bien?", expresará.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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