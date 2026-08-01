"Me equivoqué mal": Álvaro Ballero se disculpa con su hermana Carla por sus dichos en el reality de Mega

01 ag. 2026 - 16:45 hrs.

Álvaro Ballero utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas a su hermana, Carla Ballero, luego de las declaraciones que realizó sobre ella durante su participación en el reality Volverías con tu Ex? 2.

En una de las emisiones del programa, el exchico reality recordó un complejo episodio familiar relacionado con el consumo de alcohol y drogas de su hermana, relatando detalles de una etapa que ella enfrentó hace años.

"Cuando la Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije 'te pones un pellet o te internas'... La agarro, yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky. La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar", expresó en el encierro.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Álvaro Ballero le pidió perdón a Carla

Tras su salida del reality, Álvaro Ballero recurrió a su cuenta de Instagram para reconocer su error y dedicarle un sentido mensaje a su hermana.

"Quiero pedir disculpas públicamente por lo que dije de mi hermana Carla en el reality, me equivoqué mal, mi hermana hoy es luz y una tremenda mujer que se reinventó. Te amo Carla Ballero y perdóname por mi estupidez", escribió.

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