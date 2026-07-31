Nico Solabarrieta expondrá desconocido conflicto con La Guarén con misterioso hombre en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y La Guarén tendrán una tensa conversación.
El exfutbolista cuestionará a su expareja por los problemas que han tenido, pues ellos no están juntos, y ella alegará que su falta de transparencia es la que provocado todos los conflictos.
Posteriormente, el hijo de Ivette Vergara le dirá a la artista que él tuvo la posibilidad de terminar antes la relación y no lo hizo y le recordará una situación bastante desconocida: "Enterarme de lo que pasó en Tierra Brava por un tercero 8 meses después. Me tenías con el hue... compartiendo en Lollapalooza, con su polola, los cuatro, como si nada hubiese pasado, cuando el hue... se te tiró encima y te robó un piquito. Entonces ¿A quién le vieron la cara de hue... también?".
Una entretenida actividad
Por otro lado, los participantes serán parte de una actividad de cultura general, donde protagonizarán escenas que harán reír a todos.
Finalmente, Kaoto le preguntará a Ludmila Ksenofontova cómo está su corazón, provocando una interesante conversación.
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