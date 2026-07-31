Nico Solabarrieta expondrá desconocido conflicto con La Guarén con misterioso hombre en Volverías con tu ex? 2

31 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y La Guarén tendrán una tensa conversación.

El exfutbolista cuestionará a su expareja por los problemas que han tenido, pues ellos no están juntos, y ella alegará que su falta de transparencia es la que provocado todos los conflictos.

Posteriormente, el hijo de Ivette Vergara le dirá a la artista que él tuvo la posibilidad de terminar antes la relación y no lo hizo y le recordará una situación bastante desconocida: "Enterarme de lo que pasó en Tierra Brava por un tercero 8 meses después. Me tenías con el hue... compartiendo en Lollapalooza, con su polola, los cuatro, como si nada hubiese pasado, cuando el hue... se te tiró encima y te robó un piquito. Entonces ¿A quién le vieron la cara de hue... también?".

Volverías con tu ex? 2

Una entretenida actividad

Por otro lado, los participantes serán parte de una actividad de cultura general, donde protagonizarán escenas que harán reír a todos.

Finalmente, Kaoto le preguntará a Ludmila Ksenofontova cómo está su corazón, provocando una interesante conversación.