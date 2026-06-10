Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 2: Carmen Gloria Arroyo puso en jaque a Álvaro Ballero

10 jun. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, los participantes conocieron la casona donde vivirán los próximos meses y se instalaron en sus respectivas habitaciones.

Álvaro Ballero conversó con algunos de los hombres sobre cómo se sintió al saber que Ludmila Ksenofontova tenía nueva pareja y relató su día de furia con el hombre, al cual luego le pidió disculpas.

También, las parejas se enfrentaron a una nueva competencia, donde Rai Cerda y Sofía Latorre fueron los ganadores e inmunes, mientras que Daniel Valenzuela y Yamila quedaron amenazados por no terminar el circuito.

Volverías con tu ex? 2

Una dinámica que dejó mucha tensión

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando Yamila Reyna le preguntó a Rai Cerda por qué su hermano, Cuco Cerda, había dicho que su presencia en el reality era solo por ser expareja de Américo y no por su destacada trayectoria.

Entrada la noche, Carmen Gloria llegó a la casona para animar una dinámica donde las parejas contaron por qué habían terminado y ella decidía quién era el responsable.

Cuando fue el turno de Álvaro Ballero, se enfrascó en un tenso cruce con la abogada, pues cuestionó que lo interrumpiera constantemente.