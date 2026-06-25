25 jun. 2026 - 00:22 hrs.

En el capítulo 13 de Volverías con tu ex? 2, una pijamada entre las mujeres dejó más de un problema, ya que los hombres estaban escuchando todo.

Fue así como uno por uno fueron pasando hasta la cabaña de la tentación, donde estaba la pijamada, y fueron cuestionados por distintas situaciones que han ocurrido.

1 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 13: Una pijamada de chicas que causó estragos 2 Nicole Moreno sufrirá por acusación anónima que apuntará contra su estilo de vida saludable 3 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 12: Álvaro Ballero reprocha a Ludmila Ksenofontova por volver al circo 4 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 11: El complejo día de La Guarén 5 Luli tratará de "poco hombre" a Luis Mateucci y se irá de actividad al borde de las lágrimas Lo más visto de Volverías con tu Ex

Por ejemplo, Mariano Brozincevic fue interpelado por Yasmín Valdés por no preocuparse por ella, mientras que él la acusó de burlarse de sus creencias y prácticas espirituales.

Los conflictos siguen

Por otra parte, Raimundo Cerda tuvo que aceptar las preguntas de todas las chicas, en especial de Sofía Latorre, quien lo acusó de seguir en una relación afuera y, por lo mismo, no estar dispuesto a participar en dinámicas con ella.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Asimismo, se vivió el inicio de un intenso cara a cara donde Luis Mateucci tuvo un fuerte encontrón con Nicole Moreno por varios malentendidos, al mismo tiempo que Nicolás Solabarrieta criticó a Guarén por reírse en una situación incómoda.