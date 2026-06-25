Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 13: Una pijamada de chicas que causó estragos
En el capítulo 13 de Volverías con tu ex? 2, una pijamada entre las mujeres dejó más de un problema, ya que los hombres estaban escuchando todo.
Fue así como uno por uno fueron pasando hasta la cabaña de la tentación, donde estaba la pijamada, y fueron cuestionados por distintas situaciones que han ocurrido.
Por ejemplo, Mariano Brozincevic fue interpelado por Yasmín Valdés por no preocuparse por ella, mientras que él la acusó de burlarse de sus creencias y prácticas espirituales.
Los conflictos siguen
Por otra parte, Raimundo Cerda tuvo que aceptar las preguntas de todas las chicas, en especial de Sofía Latorre, quien lo acusó de seguir en una relación afuera y, por lo mismo, no estar dispuesto a participar en dinámicas con ella.
Asimismo, se vivió el inicio de un intenso cara a cara donde Luis Mateucci tuvo un fuerte encontrón con Nicole Moreno por varios malentendidos, al mismo tiempo que Nicolás Solabarrieta criticó a Guarén por reírse en una situación incómoda.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Capítulos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 12: Álvaro Ballero reprocha a Ludmila Ksenofontova por volver al circo
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 11: El complejo día de La Guarén
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 10: Estefi Marquis perdió la paciencia con Sofía Latorre
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 9: Una participante de la primera versión y ex de Mateucci llegó a la casa
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 8: El conflicto entre Claudio Rojas y Luis Mateucci explotó
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 7: El beso entre La Guarén y Mateucci desató molestia en Nico Solabarrieta