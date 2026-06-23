Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 11: El complejo día de La Guarén

23 jun. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta reveló que La Guarén sufrió un ataque de pánico, luego de enterarse sobre lo que pasó con Estefanía Marquis.

En conversación con Yasmín Valdés, Rai Cerda habló sobre Jean Paul Pineda, exmarido de Faloon Larraguibel y tuvo fuertes comentarios.

Luis Mateucci confidenció más detalles de su relación amorosa con Daniela Aránguiz y confesó situaciones nunca antes contadas.

Volverías con tu ex? 2

Nueva pelea entre Estefi Marquis y Sofía Latorre

También, los participantes se sometieron a una divertida actividad donde mientras estaban en una tina con hielo, sus compañeros tenían que decirles sus defectos.

En esa instancia, Nicole Moreno protagonizó un gracioso chascarro y le dijo infiel a Luis Mateucci, cuando la historia era otra.

Finalmente, Sofía Latorre calificó a Estefi Marquis como una "planta" y le aseguró que su presencia en la casa solo se debía a Kaoto.