Sofía Latorre acusó a Estefi Marquis de estar en el reality gracias a Kaoto y recibió feroz réplica

23 jun. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre le dijo "planta" a Estefi Marquis, en medio de una polémica actividad.

"No ha hecho nada entretenido desde que entró al reality. No si, lo más entretenido que hizo fue ayer desarmarme la cama, que en realidad me hizo un favor, justo quería cambiar las sábanas hoy. Pero en realidad no ha hecho nada", lanzó la joven.

Tras lo anterior, la pareja de Rai Cerda hizo una acusación muy dura contra su enemiga: "Le dijo a Kaoto que él estaba aquí gracias ella y toda la casa sabe que ella está aquí gracias a Kaoto. Mosquita muerta, ayer dijo que le hacíamos bullying y ella empezó la pelea ayer".

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Estefi Marquis

El descargo no llegó ahí, pues lo último que dijo Sofía Latorre es que Estefi Marquis le andaba lanzando besos a todos los compañeros.

La ex Miss Chile escuchó atentamente todas las acusaciones en su contra y claro que no se quedó en silencio: "En qué te afecta a ti ¿Quieres que te tire besos a ti? Deberías preocuparte de tu pareja, porque esto se llama Volverías con tu ex? 2, no hue... a mí".

Finalmente, la exesposa de Kaoto mencionó a un tal "Matías": "Eres una falsa como tu relación, mandémosle un besito ¿Cómo estará? Te arrastras todo el día y ni siquiera te reconoce tu suegra, me da mucha pena por ti".