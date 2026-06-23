La Guarén rompió el silencio tras sufrir ataque de ansiedad: "Que me sigan viendo la cara de estúpida..."

23 jun. 2026 - 00:07 hrs.

En el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén retornó al encierro luego de una descompensación tras conversación con Nicolás Solabarrieta.

Recordemos que en la fiesta, el exfutbolista le reveló que había tenido intimidad con Estefanía Marquis y ella quedó impactada, pues le había preguntado anteriormente sobre esta situación y él lo omitió.

En conversación con Luis Mateucci, el hijo de Ivette Vergara contó porque la artista no estaba en la casona: "Tuvo como un ataque de ansiedad. La doctora dijo que tenía que descansar, que físicamente no estaba apta para competir, porque no había dormido nada".

También, Nico Solabarrieta contó que La Guarén hizo un mea culpa sobre su reacción: "Reconoció, dentro de lo que se me dio a entender, que se había escapado de madre".

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de La Guarén

Luego de unas horas, La Guarén volvió con sus compañeros y Rai Cerda le comentó lo que ellos sabían: "Te viniste a enterar algo ahora recién".

Finalmente, Valentina Torres confidenció por qué tuvo esa reacción ante la confesión: "Fue una aglomeración de cosas, esa es una, es darme cuenta de más mentiras, eso me descompone. Que me sigan viendo la cara de estúpida me molesta".