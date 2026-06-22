"Completamente indecente": Rai Cerda cuestionó el rol de Jean Paul Pineda en la vida de Faloon Larraguibel

22 jun. 2026 - 23:29 hrs.

En el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda tuvo una sincera conversación con Yasmín Valdés y mencionó a Jean Paul Pineda, exmarido de Faloon Larraguibel.

"Me decía que le sané el alma, fue muy intenso todo, muy bonito. Una mujer inteligente, bonita, esforzada..", comenzó explicando.

Tras lo anterior, reveló que le preguntó por qué había estado tanto tiempo con el futbolista y lanzó duros comentarios en su contra: "Más encima es tonto, a esos hue... no les funciona la cabeza, a él en particular, en el partido y con cue... y después salen y son todos. Es completamente indecente y se le cacha a kilómetros".

Volverías con tu ex? 2

El rol de Rai Cerda en la familia de Faloon Larraguibel

Según sus palabras, tal era la ausencia de Jean Paul Pineda, que Rai Cerda tuvo que tomar un especial rol: "Yo muchas veces me vi en el papel, como son chicos, también me puse un poco a educar y que tengan esa figura masculina real, no una perkin, débil, sin ningún tipo de aporte".

"Se sentía una mujer cacho, que quién iba a pescar a alguien con tres hijos, después de tantos problemas. Estaba tan enganchada de él que nada era impedimento para seguir", lanzó finalmente sobre Faloon Larraguibel.