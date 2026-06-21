¡Lanzó su cama al patio! Estefi Marquis perdió la paciencia y le declaró la guerra a Sofía Latorre tras pelea

21 jun. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, los conflictos entre Estefanía Marquis y Sofía Latorre subieron de nivel.

Todo comenzó en la fiesta animal, donde la pareja de Rai Cerda y sus más cercanos, incluyendo a Kaoto, comenzaron a bailar y cantar la conocida canción "las divinas".

La ex Miss Chile se tomó la escena como una provocación y le dijo a Nico Solabarrieta que lo que estaban haciendo contra ella era bullying.

El enojo de Estefi Marquis

La discusión estuvo lejos de terminar y todo explotó cuando Sofía Latorre dijo que quería hacer una romántica dinámica con Kaoto. Estefi Marquis se aproximó y le lanzó una copa de alcohol, recibiendo lo mismo de vuelta.

Volverías con tu ex? 2

Furiosa, la modelo se fue a la casona y se desquitó con la cama de su enemiga y Rai Cerda, la sacó de base y la arrojó al patio.

Carlos Águila intentó detenerla, pero ella hizo caso omiso y aseguró que de ahora en adelante había una guerra contra su compañera.