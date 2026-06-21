¡Lanzó su cama al patio! Estefi Marquis perdió la paciencia y le declaró la guerra a Sofía Latorre tras pelea
En el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, los conflictos entre Estefanía Marquis y Sofía Latorre subieron de nivel.
Todo comenzó en la fiesta animal, donde la pareja de Rai Cerda y sus más cercanos, incluyendo a Kaoto, comenzaron a bailar y cantar la conocida canción "las divinas".
La ex Miss Chile se tomó la escena como una provocación y le dijo a Nico Solabarrieta que lo que estaban haciendo contra ella era bullying.
El enojo de Estefi Marquis
La discusión estuvo lejos de terminar y todo explotó cuando Sofía Latorre dijo que quería hacer una romántica dinámica con Kaoto. Estefi Marquis se aproximó y le lanzó una copa de alcohol, recibiendo lo mismo de vuelta.
Furiosa, la modelo se fue a la casona y se desquitó con la cama de su enemiga y Rai Cerda, la sacó de base y la arrojó al patio.
Carlos Águila intentó detenerla, pero ella hizo caso omiso y aseguró que de ahora en adelante había una guerra contra su compañera.
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