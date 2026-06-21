Este es el especial tatuaje que se hizo Álvaro Ballero en honor a Ludmila Ksenofontova

21 jun. 2026 - 22:40 hrs.

En el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero reveló que tiene un tatuaje en honor a su relación con Ludmila Ksenofontova.

Todo comenzó cuando la patinadora comentó que su exmarido tenía un dibujo en su piel, pero que había decidido tapar.

"Tenía el tatuaje de una ex, pero tenía la fecha de cuando la conocí", explicó el participante.

El tatuaje de Álvaro Ballero

Tras lo anterior, Álvaro Ballero comentó que cuando conoció a Ludmila Ksenofontova no quiso escribirse su nombre porque era "de mala suerte".

Sin embargo, si se hizo un tatuaje relacionado con ella y la familia que tienen, con cuatro hijos: "Me hice una corona que representa a ella como reina y dice familia en ruso".

Volverías con tu ex? 2