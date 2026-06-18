"Lo que se ve no se pregunta": Álvaro Ballero protagonizó incómodo intercambio con Tonka Tomicic
En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic y Álvaro Ballero tuvieron un tenso cruce luego de la prueba de parejas.
Todo comenzó cuando la animadora le preguntó a Ludmila Ksenofontova sobre su demora en el circuito, pues ella confudió las reglas:"Pensaba que adentro estaba la respuesta y nunca moví la paja".
Luego, la comunicadora le consultó a él si le había explicado bien la competencia a su pareja y si estaba enojado: "Ella supuestamente había entendido todo. No tengo por qué explicarle a ella si hay una persona que explica todo".
Álvaro Ballero le respondió a Tonka Tomicic
Tras lo anterior, Tonka Tomicic le preguntó al participante si estaba enojado y él respondió irónicamente: "No, estoy súper contento. Lo que se ve no se pregunta ¿No?".
"Tú siempre tienes un rictus así, por eso te pregunto, porque no es tan claro leerte", expresó la animadora.
Finalmente, la conductora de Volverías con tu ex? 2 quiso alegrar Álvaro Ballero y le dijo que vendrían más pruebas para que no se frustrara, pero él siguió en su actitud desganada: "No estoy frustrado".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
"Me quiero ir": La preocupante frase de Álvaro Ballero tras triste conversación con Ludmila Ksenofontova
-
"Un día exploté": Bárbara Córdoba confesó la razón detrás del recordado "con la ropa no" de Oriana Marzoli
-
¡Su expareja! Esta fue la inesperada reacción de Luis Mateucci ante la llegada de Bárbara Córdoba
-
¿Habrán elegido amor u olvido? Mario Irazzoky y Alex Dickerson perdieron el primer duelo de eliminación
-
Huru Pardo lanzó inesperada confesión por pelea de Claudio Rojas y Luis Mateucci: "Yo creo que nos vamos a ir"
-
"No quiero que te vayas": Tonka Tomicic intentó intervenir en duro conflicto de Claudio Rojas y Luis Mateucci