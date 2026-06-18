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"Lo que se ve no se pregunta": Álvaro Ballero protagonizó incómodo intercambio con Tonka Tomicic

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic y Álvaro Ballero tuvieron un tenso cruce luego de la prueba de parejas.

Todo comenzó cuando la animadora le preguntó a Ludmila Ksenofontova sobre su demora en el circuito, pues ella confudió las reglas:"Pensaba que adentro estaba la respuesta y nunca moví la paja".

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Luego, la comunicadora le consultó a él si le había explicado bien la competencia a su pareja y si estaba enojado: "Ella supuestamente había entendido todo. No tengo por qué explicarle a ella si hay una persona que explica todo".

Volverías con tu ex? 2

Álvaro Ballero le respondió a Tonka Tomicic

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le preguntó al participante si estaba enojado y él respondió irónicamente: "No, estoy súper contento. Lo que se ve no se pregunta ¿No?".

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"Tú siempre tienes un rictus así, por eso te pregunto, porque no es tan claro leerte", expresó la animadora.

Finalmente, la conductora de Volverías con tu ex? 2 quiso alegrar Álvaro Ballero y le dijo que vendrían más pruebas para que no se frustrara, pero él siguió en su actitud desganada: "No estoy frustrado". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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