Luis Mateucci expuso a Bárbara Córdoba por tenso episodio nocturno: "Hiciste cosas de agresiva"

04 ag. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci evidenció frente a todos su molestia luego de la fuerte pelea que tuvo con Bárbara Córdoba.

Luego de un descargo un poco desordenado, Julio César Rodríguez le pidió al trasandino que contara cómo habían sido las cosas.

"Ayer, cuando ya estábamos durmiendo, con las luces apagadas, se había llevado las dos colchas, las almohadas, para hacerse sus cosas con Guarén, dentro de un lugar donde no se puede dormir, vino y me sacó las sábanas y el cubrecama, todos mis compañeros se despertaron", comenzó expresando.

Volverías con tu ex? 2

Rai Cerda apoyó a Luis Mateucci

En ese momento, Bárbara Córdoba aseguró que ella solo sacó una manta y él se enfureció: "No, hiciste cosas de agresiva. Me tiró las pantuflas, me sacó la sábana, me insultó".

Sin embargo, la trasandina volvió a interrupir y a decir que él le había dicho otra palabra, pero Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic confirmaron la versión de su compañero.

Finalmente, los animadores le preguntaron a Rai Cerda si las cosas habían sido así y él también estuvo del lado del argentino: "Sí, no dijo mentiras".