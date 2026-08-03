Molestó a Rai Cerda: Estefi Marquis reveló desconocido coqueteo entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

03 ag. 2026 - 23:48 hrs.

En el capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis relató una situación entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz que hizo a Rai Cerda ponerse bastante serio.

Todo comenzó cuando Tonka Tomicic le consultó al trasandino si aún quedaba una puerta abierta entre él y la exchica Mekano.

En ese momento, el argentino expresó que la modelo había visto una situación de coqueteo en un bar.

Volverías con tu ex? 2

La historia de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci

En ese instante, Rai Cerda dejó las bromas de lado y pidió que contaran bien la historia, con el objetivo de proteger la honra de Cuco Cerda, su hermano y actual pareja de Daniela Aránguiz.

"Yo vi un coqueteo donde le pasó una prenda de ella (un sostén) a él, no sé hace cuánto tiempo habrá sido, era en un lugar que clausuró, fue hace tiempo", comentó Estefi Marquis.

Finalmente, la modelo hizo una aclaración: "Pero se lo pasó antes de que estuviesen juntos con Cuco, eso sí me acuerdo, porque yo también estuve cuando se conocieron en Centro Parque, yo estaba, eso fue previo".