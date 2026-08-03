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Molestó a Rai Cerda: Estefi Marquis reveló desconocido coqueteo entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 36 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis relató una situación entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz que hizo a Rai Cerda ponerse bastante serio.

Todo comenzó cuando Tonka Tomicic le consultó al trasandino si aún quedaba una puerta abierta entre él y la exchica Mekano.

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En ese momento, el argentino expresó que la modelo había visto una situación de coqueteo en un bar.

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En ese instante, Rai Cerda dejó las bromas de lado y pidió que contaran bien la historia, con el objetivo de proteger la honra de Cuco Cerda, su hermano y actual pareja de Daniela Aránguiz.

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"Yo vi un coqueteo donde le pasó una prenda de ella (un sostén) a él, no sé hace cuánto tiempo habrá sido, era en un lugar que clausuró, fue hace tiempo", comentó Estefi Marquis.

Finalmente, la modelo hizo una aclaración: "Pero se lo pasó antes de que estuviesen juntos con Cuco, eso sí me acuerdo, porque yo también estuve cuando se conocieron en Centro Parque, yo estaba, eso fue previo". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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