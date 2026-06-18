"Me quiero ir": La preocupante frase de Álvaro Ballero tras triste conversación con Ludmila Ksenofontova

18 jun. 2026 - 23:12 hrs.

En el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tuvieron una conversación que desató una declaración impactante.

Fue la patinadora quien le dijo a su exmarido que lo mejor era mantener la distancia y no volver a estar juntos, pues a veces sentía que solo lo hacían por la familia, compuesta por ellos y cuatro hijos, que tenían.

El comunicador aceptó y lanzó que quizás este era el cierre definitivo a una posible reconciliación, para luego romper en llanto.

Álvaro Ballero quedó muy afectado

Luego de unas horas, la pareja se cambió de ropa para ir a la primera prueba de la semana y Ludmila Ksenofontova notó al padre de sus hijos raro: "¿No te va a afectar esto ahora? Lo que recién hablamos".

Volverías con tu ex? 2

En ese instante, Álvaro Ballero lanzó un comentario que preocupó a su pareja: "Me quiero ir".

La rusa le pidió que igualmente dieran todo de ellos en la competencia y cuando le preguntó si quería conversar más, él se negó.