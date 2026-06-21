Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 10: Estefi Marquis perdió la paciencia con Sofía Latorre
En el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tuvieron una tensa conversación, donde él le pidió que se acercara a él solamente si era genuino, con el objetivo de no hacerle falsas esperanzas.
Los participantes fueron parte de una entretenida actividad donde contaron algunas de las actitudes tóxicas que han tenido sus exparejas.
En la dinámica, surgieron diversas historias que sacaron risas y también, pusieron tensión. Yasmín Valdés y Luis Mateucci fueron escogidos como los más tóxicos.
La pelea de Nico Solabarrieta y La Guarén
Por otro lado, las parejas fueron a la fiesta de la selva, donde se desató un fuerte conflicto entre Estefi Marquis y Sofía Latorre.
La ex Miss Chile no pudo aguantar la rabia y le lanzó un vaso con agua a su enemiga, para luego desordenar toda su cama y sacar incluso el colchón.
Finalmente, La Guarén y Nico Solabarrieta discutieron pues él le confirmó que había pasado algo más que un beso con Estefi Marquis.
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