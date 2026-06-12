Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 4: La tensión estalló entre Sofía Latorre y Rai Cerda
En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, la primera pelea se tomó la casa y fue protagonizada por Huru Pardo, Estefanía Marquis y Sofía Latorre.
Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez llegaron a la casona para animar una actividad donde Nicole Moreno contó por fin por qué no había querido revelar sobre su romance con Luis Mateucci.
También, La Guarén le confidenció a una de sus compañeras cómo fue la fiesta en la que terminó su relación amorosa con Nicolás Solabarrieta.
Daniel Valenzuela sufrió problema de salud
Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando Nicole Moreno tuvo una fuerte crisis relacionada con la dieta estricta que lleva por su carrera deportiva.
La tensión entre Sofía Latorre y Rai Cerda explotó y luego de que él no quisiera darle un beso, ella lo encaró en la Cabaña de las Tentaciones y le hizo una pregunta sobre Faloon Larraguibel.
Finalmente, Daniel Valenzuela le pidió ayuda a Yamila Reyna pues se sentía muy mal. La situación se complicó cuando el locutor pidió una ambulancia y producción tuvo que intervenir.
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