Nicole Moreno sufrirá desesperante problema en prueba y será ayudada por producción en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva prueba de salvación donde las parejas tendrán que jugársela para no ir a la eliminación.
En un tramo de la prueba, Nicole Moreno será subida hacia una plataforma y se apretará el dedo, por lo que comenzará a gritar.
Rápidamente, la producción la ayudará y le revisarán su mano, afortunadamente, todo parecerá ser solo un susto para la modelo fitness.
La pelea de Ludmila Ksefontova y Álvaro Ballero
Por otro lado, Álvaro Ballero irá a tomar aire al gimnasio y de pronto, comenzará a llorar desconsoladamente.
Finalmente, el comunicador se enfrascará en una fuerte discusión con Ludmila Ksenofontova, pues ella le alegará que si se va del reality, contará todo a su conveniencia.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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