Nicole Moreno sufrirá desesperante problema en prueba y será ayudada por producción en Volverías con tu ex? 2

28 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva prueba de salvación donde las parejas tendrán que jugársela para no ir a la eliminación.

En un tramo de la prueba, Nicole Moreno será subida hacia una plataforma y se apretará el dedo, por lo que comenzará a gritar.

Rápidamente, la producción la ayudará y le revisarán su mano, afortunadamente, todo parecerá ser solo un susto para la modelo fitness.

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Ludmila Ksefontova y Álvaro Ballero

Por otro lado, Álvaro Ballero irá a tomar aire al gimnasio y de pronto, comenzará a llorar desconsoladamente.

Finalmente, el comunicador se enfrascará en una fuerte discusión con Ludmila Ksenofontova, pues ella le alegará que si se va del reality, contará todo a su conveniencia.