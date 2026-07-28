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Nicole Moreno sufrirá desesperante problema en prueba y será ayudada por producción en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 33 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva prueba de salvación donde las parejas tendrán que jugársela para no ir a la eliminación. 

En un tramo de la prueba, Nicole Moreno será subida hacia una plataforma y se apretará el dedo, por lo que comenzará a gritar.

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Rápidamente, la producción la ayudará y le revisarán su mano, afortunadamente, todo parecerá ser solo un susto para la modelo fitness.

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Ludmila Ksefontova y Álvaro Ballero

Por otro lado, Álvaro Ballero irá a tomar aire al gimnasio y de pronto, comenzará a llorar desconsoladamente.

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Finalmente, el comunicador se enfrascará en una fuerte discusión con Ludmila Ksenofontova, pues ella le alegará que si se va del reality, contará todo a su conveniencia. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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