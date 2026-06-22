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Luis Mateucci reveló desconocido episodio con Daniela Aránguiz: "Me devolvió la camioneta llena de deudas"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci le confesó a Bárbara Córdoba más sobre su tormentosa relación con Daniela Aránguiz.

En primera instancia, destacó las cosas positivas del romance: "Estuvo buena, yo creí en el amor por ella. Estuvimos en Tierra Brava, salimos bien".

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Sin embargo, todo se derrumbó cuando él ingresó a un reality: "Me dicen '¿hasta qué punto confías en las minas?' Yo confío, quería tener hijos con la mina, ya era mi momento de estancarme. Pero ella siempre queriéndome comprar, que nos fuéramos a vivir a su casa".

Volverías con tu ex? 2

El testimonio de Luis Mateucci

La propuesta no le cayó bien a Luis Mateucci y se lo dejó bien claro: "Le dije 'no, estás loca, yo tengo mi departamento'".

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Y tras lo anterior, reveló una situación bastante desconocida: "Le dejé mi camioneta y me la devolvió llena de deudas". 

Finalmente, el argentino comentó cómo había sido el quiebre con Daniela Aránguiz: "Me trató de cafiche y no me dio nada, la mandé a la mier... tres días antes de la final". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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