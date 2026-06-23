Álvaro Ballero hará fuerte reproche a Ludmila: "Si ella hubiese seguido en el circo, yo no me caso"

23 jun. 2026 - 00:12 hrs.

En el avance del capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero culpará al regreso de Ludmila Ksenofontova al circo del quiebre de su matrimonio.

Durante la dinámica del "Museo de los ex", ambos deberán expresar lo que sienten al ver un objeto. En ese contexto en que la producción dispondrá de patines de hielo.

Sin titubear, Ballero mencionará que "para mí el circo es lo peor que nos hubiese pasado; se quebró la familia, Ludmila dejó de ser mamá y los niños prácticamente no la veían".

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El descargo de Ballero

Ludmila, con una molestia totalmente evidente, interrumpirá a su expareja y asegurará que exagera la situación. Sin embargo, no será suficiente para que el rostro televisivo siga con su descargo.

"Es algo absolutamente imposible e incompatible con una vida familiar. Si ella hubiese seguido trabajando en el circo, yo no me caso. No me podría haber casado con una mujer que no va a estar con los niños", rematará Álvaro Ballero.