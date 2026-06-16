Ludmila Ksenofontova perdió la paciencia y encaró a Álvaro Ballero por exponerla: "Esos temas no se tocan"

16 jun. 2026 - 23:01 hrs.

En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero tuvieron un tenso cruce, donde ella se enojó bastante.

Todo comenzó en el detector de mentiras, cuando le preguntaron a la patinadora si le había molestado que su exmarido había ido con su pareja de ese entonces a la Gala del Festival de Viña y ella dijo que no.

Sin embargo, él aseguró que no era así y que la madre de sus cuatro hijos si le había reclamado por la situación. Posteriormente, la bailarina expresó que realmente si se había enojado, pues el año anterior había cancelado su participación.

El enojo de Ludmila Ksenofontova a Álvaro Ballero

Unas horas después, los participantes tenían que cambiarse para ir a la fiesta y Ludmila Ksenofontova fue a buscar a su exesposo, pero él se negó a ir: "Anda tú, puedes tomar y pasarlo bien ¿Tú quieres ir y quieres que vaya?".

Volverías con tu ex? 2

La artista le expresó a Álvaro Ballero que no quería ir sola y aprovechó de decirle que no le había gustado lo que había dicho: "No lo tocas, dijiste que me vas a perdonas, esos temas no se tocan, tú dices que no y listo ¿Te preguntaron si me ibas a perdonar? Eso lo dijiste tú, a mí me preguntaron si yo di un beso y dije que no, fue verdad, ya te dije muchas verdad y tú sigues con el tema y este tema no lo íbamos a tocar".

Finalmente, el comunicador se tomó unos minutos para calmarse ante la discusión y decidió ir a ponerse e traje dispuesto para el festejo.