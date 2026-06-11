Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 3: Yamila Reyna desclasificó duros antecedentes de su quiebre con Américo

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda tuvo una sincera conversación con La Guarén y le contó lo mucho que amó a Faloon Larraguibel.

También, Yamila Reyna le confidenció a Ludmila Ksenofontova los duros momentos que vivió con Américo y cómo fue su quiebre amoroso.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Mariano Brozincevic le reveló a Daniel Valenzuela la triste historia cuando se enteró que iba a ser papá y luego el ADN salió negativo. 

Volverías con tu ex? 2

Un pareja cayó en la tentación

Llegó la noche y Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson no pudieron contenerse y se besaron apasionadamente en su cama.

Ir a la siguiente nota

Al otro día, los hombres tuvieron que enfrentar la competencia individual, donde mientras estaban a ciegas, tuvieron que ser guiados por sus parejas para encontrar distintos elementos. Los perdedores fueron Mario y Alex y quedaron amenazados.

Finalmente, Nicole Moreno y Luis Mateucci protagonizaron un tenso momento donde ella le dijo que le parecía una falta de respeto que se riera cuando ella hablaba. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos