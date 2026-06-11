Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 3: Yamila Reyna desclasificó duros antecedentes de su quiebre con Américo

11 jun. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda tuvo una sincera conversación con La Guarén y le contó lo mucho que amó a Faloon Larraguibel.

También, Yamila Reyna le confidenció a Ludmila Ksenofontova los duros momentos que vivió con Américo y cómo fue su quiebre amoroso.

Mariano Brozincevic le reveló a Daniel Valenzuela la triste historia cuando se enteró que iba a ser papá y luego el ADN salió negativo.

Volverías con tu ex? 2

Un pareja cayó en la tentación

Llegó la noche y Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson no pudieron contenerse y se besaron apasionadamente en su cama.

Al otro día, los hombres tuvieron que enfrentar la competencia individual, donde mientras estaban a ciegas, tuvieron que ser guiados por sus parejas para encontrar distintos elementos. Los perdedores fueron Mario y Alex y quedaron amenazados.

Finalmente, Nicole Moreno y Luis Mateucci protagonizaron un tenso momento donde ella le dijo que le parecía una falta de respeto que se riera cuando ella hablaba.