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Manuel le pedirá distancia a Javiera en el capítulo 144 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 144 de Reunión de SuperadosManuel (Mario Horton) se acercará a Javiera (Daniela Ramírez) para pedirle que mantenga distancia.

Ante la consulta sobre si podrían ser amigos, el publicista le confesará que eso es imposible para él, ya que continúa profundamente enamorado de ella.

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Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) protagonizará un emotivo momento junto a Pili (Paloma Moreno), dedicándole sentidas palabras tras la reunión organizada en memoria de Coke (Diego Muñoz).

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Ponchi pondrá en aprietos a Matilde

Además, Ponchi (Amanda Milos) sorprenderá a Matilde (Ignacia Baeza) con una inesperada confesión que la dejará en una situación muy incómoda.

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La niña le dirá a su madre que no quiere tener un padrastro, justo cuando la abogada comenzaba a construir una relación amorosa con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

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