Diego Muñoz reveló el curioso método para evitar filtraciones sobre la muerte de Coke en Reunión de Superados

15 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Los últimos capítulos de Reunión de Superados han estado marcados por la impactante muerte de Coke (Diego Muñoz), quien perdió la vida en un accidente automovilístico tras sufrir una recaída en su lucha contra el alcohol.

La partida del querido personaje ha generado una profunda emoción entre los seguidores de la teleserie. De hecho, durante la grabación de las escenas de su funeral, el propio Diego Muñoz se mantuvo presente en el set junto al resto del elenco, una medida adoptada para evitar filtraciones sobre el destino de la historia.

La opinión de Diego Muñoz sobre la muerte de su personaje

En medio de esta jornada, el actor conversó con el equipo digital de Mega y reconoció que también siente tristeza por la despedida de un personaje que logró ganarse el cariño del público. "Sí, me da pena igual. Es lindo, sí, es querido el Coke. Ha sido muy lindo interpretarlo, ha sido de verdad un regalo", expresó.

Reunión de Superados / Mega

Además, el intérprete destacó que la trama busca poner sobre la mesa una problemática que afecta a miles de personas y familias. "Chile tiene un problema enorme con el alcohol. No tenemos muy poco respeto, no solamente por la vida del resto, el auto y la manejada, sino que por nuestra propia vida", reflexionó.

Muñoz también valoró la decisión de los guionistas de mostrar las consecuencias de una recaída, en lugar de optar por una historia de redención para su personaje. "El hecho de que uno de los personajes protagónicos, en vez de salvarse, en vez de mejorarse, redimirse por así decirlo, recaiga. Es mucho más interesante, creo que fue una muy buena idea por parte de los creadores de la historia", comentó.

Finalmente, el actor enfatizó el potente mensaje que deja la muerte de Coke y la importancia de buscar ayuda frente a las adicciones.

"Se sacó el pellet, se rajó chupando y se mató. Es un gran mensaje, ojalá que sirva de algo para los que están en la casa, los que tienen una pareja o están sufriendo una recaída. Yo creo que es súper importante pedir ayuda, es súper importante hacerse cargo", concluyó.

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