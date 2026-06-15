Reunión de Superados - Capítulo 143: La incómoda conversación entre Tere y Tomás

15 jun. 2026 - 22:18 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) llega de sorpresa a la reunión organizada por Matilde (Ignacia Baeza) para compartir con los presentes un emotivo video que grabó junto a Coke (Diego Muñoz) antes de su muerte.

El registro conmueve profundamente al círculo cercano del corredor de propiedades, quienes no pueden evitar emocionarse al recordar el profundo amor que sentía por su familia.

Más tarde, Matilde ya no logra contener su rabia y le confiesa a Tere (Elisa Zulueta) que considera a Josefa (Luz Valdivieso) la gran responsable de la tragedia que terminó con la vida de su esposo.

Reunión de Superados / Mega

La incómoda conversación entre Tere y Tomás

Además, Tomás decide enfrentar a Tere y le pregunta directamente por qué siente que ella tiene algo en su contra.

La conversación da paso a una serie de recuerdos de infancia compartidos entre ambos, incluido un beso que se dieron años atrás, una situación que termina dejando visiblemente incómoda a la profesora.