"Una velada romántica...": Luis Emilio descubrirá la cercanía de Vanessa y Franco en el capítulo 318 de EJDO

15 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) y Franco (Emilio Edwards) se quedarán juntos durante la noche. La periodista se pidió porque tenía miedo de una "visita" de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y tendrá razón en sus sospechas.

Mientras hablaban sobre el escape de Clemente (Pipo Gormaz), el empresario tocará a la puerta y pasará sin ser invitado.

"¡Sorpresa, Vanessita! ¿Recuerdas que te dije que vendría a visitarte? Bueno, aquí estoy", dirá Walker, pero pronto se dará cuenta que Riesco está acompañada y nada más y nada menos que Franco, su supuesto hombre de confianza.

El Jardín de Olivia / Mega

Barraza contra Luis Emilio

"Espero no interrumpir una velada romántica, porque me pondría muy celoso", comentará entre risas Luis Emilio mientras Vanessa hace una mueca de terror.

Al verla asustada, Barraza cumplirá con su palabra y la protegerá. "Caballero, le voy a pedir que se retire de aquí inmediatamente, o si no, voy a tener que sacarlo", le dirá a su jefe con la pistola entre sus manos.