Relacionado con Gala Caldirola: Oriana Marzoli revela la verdadera razón de su quiebre con Aylén Milla

17 jun. 2026 - 22:42 hrs.

Este martes, Oriana Marzoli fue la gran invitada del React de Volverías con tu Ex? 2, donde recordó una de las amistades más importantes que tuvo en el mundo de los realities y explicó las razones que terminaron provocando su distanciamiento con Aylén Milla.

Durante la conversación, la venezolana recordó el estrecho vínculo que mantuvieron durante años y reconoció que el quiebre la tomó completamente por sorpresa. "Con Ayleen duré como muchos años de amiga", comentó.

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Oriana Marzoli explica su quiebre con Aylén Milla

Al profundizar en el tema, Marzoli relató que todo ocurrió luego de un capítulo que grabó para su canal de YouTube, donde Aylén se refirió a Gala Caldirola. Según explicó, la reacción del público terminó generando consecuencias inesperadas.

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"Fue porque hice un capítulo en mi canal. Entonces, ella contestó lo que quiso contestar de Gala, luego de repente no le gustó el feedback del público, cómo reaccionó el público a lo que había dicho. Y me dejó de seguir y entonces yo dije, pero ¿cómo me dejas de seguir?", recordó.

La exchica reality aseguró que nunca comprendió la decisión de su entonces amiga, especialmente considerando el apoyo que le había entregado durante años. "Y ahí no entendí nada y entonces fíjate, porque a ella no le interesaba en ese momento, no le interesaba llevarse mal con Gala porque estaba conociendo a alguien del gremio del ex de Gala", expresó.

"Entonces, no quería verse involucrada, pero nadie le puso una pistola. Yo dije, después de que te he defendido a capa y espada, me he comido 20000 marrones, 20000 críticas por defenderte a ti, justo de lo que te acusaban con tema Gala, básicamente, pues qué cómo es la vida, ¿no?", agregó.

Finalmente, Oriana destacó la ironía de la situación, revelando que actualmente mantiene una excelente relación con Gala Caldirola. "Que ahora me dejas de seguir justo por ella. Y cómo es la vida todavía más, que yo ahora me llevo increíblemente bien, pero es que somos amigas de verdad", cerró.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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