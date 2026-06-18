¿Nicole y Mateucci o Alex y Mario? Una pareja será eliminada para siempre en el duelo de eliminación de VCTE2

18 jun. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2, dos parejas se enfrentarán en el primer duelo de eliminación.

Nicole Moreno y Luis Mateucci y Mario Irazzoky con Alexandra Dickerson se batirán en una impactante competencia para permanecer en el reality.

Según lo que se pudo ver, ambas duplas tendrán que pasar un complicado circuito físico, que dejará a un famoso decidiendo si quiere irse con su amado/a o quedarse.

Volverías con tu ex? 2

La triste conversación de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, una caja misteriosa ingresará a la casona y los participantes comenzarán a especular sobre qué se trata esta sorpresa.

Finalmente, Ludmila Ksenofontova le dirá a Álvaro Ballero que cree que están forzando las cosas por los niños y que deberían estar solos por un largo tiempo, desatando el llanto de ambos.