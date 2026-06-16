¿Entrará al reality?: Oriana Marzoli responde si participaría en Volverías con tu Ex? 2

16 jun. 2026 - 23:12 hrs.

Este martes, Oriana Marzoli fue la gran invitada del React de Volverías con tu Ex? 2, donde abordó una de las preguntas que más se repiten entre los seguidores del reality: si estaría dispuesta a ingresar a la actual temporada del programa.

Durante la conversación con Danilo 21, Poli Flores y Eskarcita, la venezolana fue categórica al descartar la posibilidad de sumarse a un encierro una vez iniciado.

"Yo no entro de segundo plato. No, yo siempre, de verdad, no me gusta entrar en los realities a la mitad, porque eso es como quedarte a medias, no me gusta esa sensación", afirmó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Oriana aclaró por qué no participó desde el inicio

Más adelante, Marzoli explicó que tampoco habría podido formar parte de esta edición cuando comenzó, ya que en ese momento mantenía una relación con Facundo González.

"En todo caso, no podía entrar porque en ese momento yo estaba con Facu, o sea, no tenía... ¿Cómo me van a proponer un reality que es de exparejas si estoy con novio? No", comentó.

La exchica reality también respondió a quienes especulan que el término de su relación habría estado vinculado a una eventual participación en el programa, descartando tajantemente esa teoría.

"¿La gente es tonta?... O sea, ¿cómo yo tengo que explicar algo tan obvio? ¿Quién es la reina de las reinas, de la reina, de las reinas, de las reinas, de las reinas? A mí no me hacen falta esos tongos ridículos", lanzó entre risas.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2