"No te voy a mentir...": Oriana Marzoli sorprende al hablar de una posible reconciliación con Facundo González

17 jun. 2026 - 00:23 hrs.

Este martes, Oriana Marzoli fue la gran invitada del React de Volverías con tu Ex? 2, donde sorprendió al referirse al actual vínculo que mantiene con Facundo González, de quien se separó recientemente tras una relación de dos años.

En medio de la conversación, la venezolana fue consultada sobre la posibilidad de participar en una eventual nueva temporada del reality junto a su expareja. Fue entonces cuando entregó una sincera respuesta que llamó la atención de los panelistas y abrió la puerta a una posible reconciliación.

Oriana no descarta volver con Facundo González

"¿Sabes qué pasa? No te voy a mentir. O sea, como seguimos hablando yo no puedo garantizarte que no vaya a volver con Facu. No sé cómo hacerlo. Yo soy realista", confesó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Siguiendo con el tema, Oriana también mencionó cuál sería el formato ideal para volver a participar en un reality show.

"Que hagan un Doble Tentación, ya que estamos con repetir los realitys, pues vamos a por el otro exitazo, vamos por otro Doble Tentación", comentó entre risas.

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